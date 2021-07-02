02 июля 2021, 21:26
Происшествия

Мальчик погиб во время игры в прятки в Башкирии

По предварительным данным следователей, ребенок спрятался в старом холодильнике, но выбраться наружу не смог

Восьмилетний ребенок погиб во время игры в прятки в Янаульском районе в Башкирии. Выяснением обстоятельств трагедии занялись местные следователи. По предварительным данным, 1 июля около шести часов вечера мальчик играл в прятки с сестрами во дворе частного дома. Ребенок спрятался в старом советском холодильнике «Мир», который стоял возле сарая.  

Холодильник оборудован односторонним запорным устройством, открывающимся только с наружи. Мальчик не смог выбраться и задохнулся. Тело сына обнаружили родители 2 июля около 1:20.

Следователи с полицейскими осмотрели место трагедии, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Семью погибшего опросили, исследуются жилищно-бытовые условия проживания, устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему. (фото surb.sledcom.ru)

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Метки: 
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