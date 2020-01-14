14 января 2020, 13:30
В Петрозаводске строитель украл шуруповерт ради выпивки
Ущерб от кражи электроинструмента со стройки был оценен в 4700 рублей, заведено уголовное дело
У 37-летнего жителя карельской столицы похитили шуруповерт, стоимостью 4 700 рублей. О пропаже он заявил в полицию.
Под подозрением оказался 39-летний горожанин, который подрабатывал на стройке. По сообщению МВД, закончив работу 9 января, он забрал с объекта инструмент, продал его таксисту за одну тысячу рублей.
По словам подозреваемого, деньги он спустил на алкоголь. В МВД возбудили уголовное дело по факту кражи.