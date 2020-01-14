Житель Карелии обокрал кафе в рождественскую ночь

В ночь на Рождество в Беломорске неизвестный проник в кафе и похитил деньги из кассы. Оказалось, что злоумышленник вскрыл заведение при помощи родного ключа, рассказали в пресс-службе МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого - 21-летнего местного жителя. Молодой человек сознался в краже и рассказал о случившемся. Выяснилось, что раньше его знакомая работала в баре. В то время он и похитил у девушки ключ от заведения.

В ночь на 7 января беломорчанин отдыхал с друзьями. Когда кончились деньги, он вспомнил про ключ. Мужчина проник в кафе и похитил ящик для хранения денег из кассы. В нем находились 1 500 рублей, на которые горожанин купил алкоголь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.