В Петрозаводске стартовал конкурс «Семья года»

В столице Карелии начался городской этап всероссийского конкурса «Семья года» (0+). Его победители будут участвовать в региональном этапе.

В конкурсе заявлено пять номинаций:

«Многодетная семья» – для тех, кто воспитывает или воспитали трех и более детей, а также активно участвует в социально значимых мероприятиях и общественной жизни города.

«Молодая семья» – для супругов до 35 лет, кто воспитывает одного и более детей, ведет здоровый образ жизни, занимается общественно-полезной или творческой деятельностью.

«Золотая семья» – для тех, кто прожил в зарегистрированном браке не менее 30 лет, является примером приверженности семейным ценностям, укрепления связей между поколениями, гражданственности, патриотизма и активного долголетия.

«Семья – хранитель традиций» – номинация для тех, кто хранит национальные и культурные традиции, а также для семей, составляющих профессиональные династии.

«Преодоление» – для семей, члены которых имеют инвалидность и занимают активную жизненную позицию.

Заявки принимаются с 1 по 28 апреля. Подробности можно узнать по телефону: 71-35-84, в администрации Петрозаводска, в каб. 329 или по электронной почте: svetlana.timofeeva@petrozavodsk-mo.ru. // Фото: freepik.com.