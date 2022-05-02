В Петрозаводске сгорел дом, огонь повредил соседние дома

1 мая в 19 часов 44 минуты на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Нахимова полыхает двухквартирный частный одноэтажный деревянный жилой дом.

Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, огонь разгорелся в полную силу. Пожару была присвоена повышенная категория сложности. Для тушения этого серьезного пожара было привлечено 24 спасателя и было задействовано восемь единиц специальной и пожарной техники.

В результате пожара строение дома было значительно повреждено огнем. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.

Как сообщают пользователи соцсетей, жар от пожара повредил соседние дома. "Мы пострадали, окна все треснули, сайдинг сгорел. Что делать с этим мы не знаем", — пишет пользователь под ником Мария Политова. // Видео: Никита Жеглов