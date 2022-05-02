​22 жителя Карелии обратились за неделю с жалобами на укусы клещей

За прошедшую неделю в лечебные учреждения республики с жалобами на укусы клещей обратились 22 человека, из них десять детей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В Петрозаводске зарегистрировано 11 обращений, в том числе от восьми детей.

По информации ведомства, эти цифры не превышают средних значений. Так, в 2021 году случаев присасывания клещей за аналогичный период было выявлено больше, а в целом количество укушенных соответствует средним многонедельным показателям.

Первое присасывание клеща в Карелии в 2022 году зарегистрировано 14 апреля. У паразита были выявлены возбудители клещевого боррелиоза. К настоящему моменту, кроме карельской столицы и Прионежья, жалобы зафиксированы в Кондопожском, Медвежьегорском, Питкярантском, Пряжинском и Пудожском районах.