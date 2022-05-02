Огонь уничтожил дом на юго-западе Карелии

Ночью 1 мая на пульт Единой спасательной службы поступило сообщение о том, что в поселке Ильинский Олонецкого района произошел пожар. Для ликвидации пожара привлекались несколько пожарных частей из Олонца, Видлицы и самого Ильинского.

По информации пожарных Олонецкого района, всего в тушении участвовали 10 сотрудников. Погибших и травмированных нет. // Фото, видео: ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"