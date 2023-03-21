21 марта 2023, 09:23
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В Петрозаводске сегодня будут тормозить автомобилистов

Инспекторы будут контролировать правила перевозки маленьких пассажиров

В центре Петрозаводска 21 марта будут массово останавливать автомобилистов. Причину таких действий объяснили в городской Госавтоинспекции.

Инспекторы будут проверять, как водители соблюдают правила перевозки детей. С петрозаводчанами проведут разъяснительную работу об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, обеспечивающих безопасность маленьких пассажиров в автомобиле.

ГИБДД призывает автомобилистов не пренебрегать правилами дорожного движения и думать о безопасности юных пассажиров. // фото: пресс-центр Госавтоинспекции города

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