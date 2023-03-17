У школы №8 в Петрозаводске ограничили скорость движения

Петрозаводчанин сообщил в прокуратуру, что возле школы №8 не установлен знак ограничения скоростного режима.

Ведомство проверило. Оказалось, что мэрия действительно нарушила требования законодательства о безопасности дорожного движения, не установив знак на перекрестке улиц Промышленная и Луначарского. В прокуратуре посчитали. что это обстоятельства создает угрозу жизни и здоровью в том числе учеников школы.

Сити-менеджеру внесли представление. В итоге у школы установили знак ограничения скорости. // фото google.com/maps