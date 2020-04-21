21 апреля 2020, 10:22
В Петрозаводске пройдет бесплатный вебинар для предпринимателей
Мероприятие, организованное студией «Медиавеб», состоится в среду, 22 апреля в 12 часов
Специалисты дадут практические советы по продвижению бизнеса в интернете.
Участники вебинаров получат советы по запуску рекламных кампаний и аудиту сайта и смогут самостоятельно начать продвигать свой бизнес в интернете.
«Это будет полезно для всех представителей малого и среднего бизнеса в Карелии, который находятся в сложной ситуации. Выживает тот бизнес, у которого есть возможность работать онлайн, и который готов к этому»
- говорится в сообщении организаторов вебинара - студии «Медиавеб».
Старт вебинара в среду, 22 апреля, в 12.00.
Участие бесплатное, количество мест ограничено.
Подробная информация и регистрация на вебинары доступны по ссылке.