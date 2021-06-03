В Петрозаводске пройдет автомобильный фестиваль

Партнером фестиваля выступил МФЦН. «Многофункциональный центр недвижимости занимается недвижимостью, но мало кто знает, что мы любим движение!» - поделились эмоциями сотрудники Центра.

19 и 20 июня 2021 года #sickestwekfest организуют долгожданный автомобильный фестиваль!

Впервые ребята заявили о себе еще в 2014 году, на парковке клуба «Ритм», на улице Красной состоялась первая Выставка автомобилей. Вторая Выставка прошла на открытой парковке, у ночного куба «Онегин». В 2016 году было организовано масштабное мероприятие в самом центре Петрозаводска, на площади Кирова, они одни из первых в стране организовали трассу для дрифта. Было перекрыто движение, привезено 250 тонн бетона для ограждений. Для организации мероприятия потребовалось 3 строительных крана и 10 фур. Фестиваль посетили около 10 000 человек.

В 2017 году так же фестиваль прошел на площади Кирова, людей пришло еще больше, чем годом ранее. Также велась прямая трансляция на Redbull.com. С 2018 года фестиваль перебрался на Лыжную, 2, на карельский картодром. Переезд был намеренный, так как организация фестиваля на площади стоила очень дорого, к примеру на организацию безопасности на площади Кирова было потрачено примерно 525 000 рублей.

В 2019 году фестиваль посетило около 50 000 человек из разных городов и стран. В 2020 году фестиваля, к сожалению, не было из-за ограничений.

Что же нас ждет на Фестивале в этом году? Посмотреть на крутые тачки, на захватывающие маневры на трассе, сфотографироваться и сфотографировать – всё это будет можно. На фестивале традиционно будет работать «дрифт-такси», где каждый желающий может почувствовать «дрифт» изнутри.

Фестиваль пройдет 19 и 20 июня 2021 года в Петрозаводске на картодроме улица Лыжная, 2, картодром.

Вход бесплатный.



Заявки на участие в выставке (марка, модель, г/н, 3 фото и краткое описание) оставлять на нашей почте sickestwekfest@mail.ru.

По вопросам сотрудничества писать Сергею Манакову.

Информационная поддержка Многофункциональный центр недвижимости.



До встречи на #Sickest

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