В Петрозаводске прошла первая карельская неделя моды «Стиль решает»

В мероприятии приняли участие более 20 дизайнеров, зрителями стали более 5 тысяч человек. Сбер выступил партнёром события и учредил специальную номинацию по итогам показа корпоративного мерча

12 ноября в Петрозаводске завершилась первая fashion-неделя «Стиль решает». Событие объединило более 20 карельских дизайнеров и стилистов. Основой концепции стала идея экологичности как образ мыслей и жизни.

С 6 по 12 ноября в пространстве «Синий коридор» работала выставка «Стиль вне времени», где зрители знакомились с творчеством дизайнеров. Основная цель выставки – переосмысление одежды как искусства в противовес культуре массового потребления.

11 и 12 ноября состоялся двухдневный показ-перформанс, посвященный трендам современного мира и цикличности моды. Дизайнеры и стилисты создали более 100 образов с отсылками к культуре массового потребления и способах защиты от информационного и визуального шума.

Основная цель проекта «Стиль решает» - это дать возможность локальным брендам заявить о себе, рассказать о дизайнерах из Карелии, дать возможность увидеть мир их глазами, прикоснуться к их образу мыслей. У Карелии богатый творческий потенциал, Петрозаводск неслучайно носит звание одной из культурных столиц России. И такие проекты как Неделя моды «Стиль решает» вносят в это свой вклад, дают новый толчок для развития, могут стать новой точкой притяжения для инвесторов, гостей региона. Мне бы хотелось, чтобы Неделя моды в Петрозаводске стала также задавать тренды, как европейские Недели моды. Мы будем привлекать дизайнеров из других регионов. У нас большие планы»,

- говорит основатель проекта «Стиль решает», организатор Недели моды Юлия Тельпина.

В рамках показа гости также могли познакомиться с выставкой, посвященной эпосу «Калевала» от Национальной библиотеки республики Карелия. Для многих дизайнеров историческое и культурное наследие республики служит источником вдохновения.

По итогам специальной номинации от партнера первой Недели моды Сбербанка среди дизайнеров были определены победители, получившие специальный приз - доступ к Библиотеке Сбера, в которой собраны книги из уникальной коллекции бизнес-литературы ведущих авторов мира.

Мы рады, что в день рождения Сбербанка стали частью этого знакового для всего региона культурного события. Неделя моды показала карельскую самобытность и важные идеи осознанности по отношению к природе и окружающим нас вещам. Для Сбербанка такой интеллектуальный подход с элементами ESG очень ценен. Мы поздравляем Юлию Тельпину, дизайнеров и жителей Карелии с появлением новой культурной точки на карте региона и благодарим за творческий подход и интерпретацию мерча Сбербанка. Уверен, что наше сотрудничество продолжится – мы уже планируем совместные проекты не только регионального, и федерального уровня,

- отметил управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

//Фото: Арина Степенная

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