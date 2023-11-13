Главной точкой притяжения туристов стал мраморный парк Рускеала

Цифровая экосистема МТС, с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel, туроператора RussiaDiscovery и Российского союза туриндустрии (РСТ) на основе Big Data МТС изучили популярность приключенческого туризма* в России в пик сезона: летом – в начале осени.

Самым популярным направлением для приключенческого туризма стала Республика Алтай – 17% от всех поездок были совершены именно в этот регион. Еще по 16% от общего проанализированного турпотока пришлось на Дагестан и Карелию. В ТОП-5 регионов, куда едут посещать природные достопримечательности, также вошли Карачаево-Черкесия с долей 9% и Иркутская область с долей 6%.

Самой главной точкой притяжения в прошедшем сезоне в Карелии стал Мраморный парк Рускеала. Его посетили 52% туристов, приехавших в регион в поисках приключений. Аналитики отмечают, что посещаемость этой региональной достопримечательности выросла на 19% по сравнению с прошлым годом.

Популярность приключенческого туризма в России за год выросла на 30% в количестве поездок. Эта динамика примерно в пять раз превышает динамику общего турпотока по России, согласно оценке МТС Travel. Пока что основной аудиторией приключенческого сегмента путешествий являются москвичи. Каждый десятый турист-«приключенец» в июне-сентябре этого года оказался жителем столицы.

Тренд на соседский туризм, растущий вместе с турпотоком внутри страны, характерен и для приключенческого сегмента. Больше всего он распространен за пределами европейской части России: инфраструктура, в том числе авиасообщение, там не так развиты, как в центре страны, поэтому основную долю гостей природных достопримечательностей составляют жители ближайших регионов.

Доля гостей из соседних регионов в Карелии составила 36%. В основном приезжали из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области.

Ядро (27%) аудитории сегмента приключенческого туризма в пиковый для поездок сезон составили люди в возрасте от 35 до 44 лет. Как показывают данные, доход наибольшей части (40%) туристов составляет от 40 до 80 тысяч рублей, еще треть туристов ежемесячно располагает доходом до 40 тысяч рублей. В то время как по данным аналогичного исследования в весенний период наибольшую часть, или 31%, туристов-«приключенцев» составляли люди с доходом от 75 до 150 тысяч рублей.

Исследование проведено на базе Big Data МТС. Был проанализирован турпоток примерно в 250 популярных локациях более чем в 25 регионах России, выделенных представителями Российского союза туриндустрии и туроператором RussiaDiscovery. В исследовании учитывались путешественники, посетившие указанные точки с 1 июня по 30 сентября 2022 и 2023 годов.

* Согласно определению Всемирной туристской организации, приключенческий туризм — вид активного туризма, который подразумевает посещение природных достопримечательностей, нетипичных удаленных территорий, погружение в новую культурную среду и различные физические активности, такие как хайкинг, сплавы, длительные экскурсии на природе и т.п.