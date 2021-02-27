В Петрозаводске продолжится ремонт мостов

Всего в Петрозаводске семнадцать мостов, включая понтонную переправу в Соломенном. И хотя они были построены 50-60 лет назад, техническое состояние мостов не исследовалось. В 2017 году администрация города заказала обследование в специализированной организации, и по итогам экспертного заключения были определены три главных объекта с точки зрения срочности ремонта: это мосты на улицах Кирова и Маршала Мерецкова, а также Пименовский мост на улице Луначарского.

Мост на Кирова отремонтирован в прошлом году. По мосту на Маршала Мерецкова получен проект и положительное заключение государственной экспертизы. В 2020 году были четыре раза проведены конкурсные процедуры, но заявок либо не было, либо их подавали потенциально недобросовестные подрядчики, и тут уже подключалась антимонопольная служба. В этом году конкурсные процедуры будут продолжены на уровне республики. Администрация рассчитывает на то, что ремонт на улице Маршала Мерецкова начнется в весенне-летний период.

Как пояснила Ирина Мирошник, проектная документация Пименовского моста уже на подходе, и если все пойдет по плану, то получится отремонтировать самые проблемные городские мосты.

«Транспортная логистика города Петрозаводска не позволяет несколько мостовых сооружений ремонтировать одновременно. Поэтому мы эту работу распределяем поэтапно»,

- прокомментировала ситуацию глава города Петрозаводска Ирина Мирошник. (Видео)