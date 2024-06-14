В Петрозаводске появилось мазутное озеро

Мазутное озеро обнаружили в районе проезда станции Каменный бор и улицы Онежская Флотилия в Петрозаводске.

Горожане пожаловались на нефтепродукты в лесо-парковой зоне в районе дома №4 по Онежской флотилии карельскому поисковику Алексею Глушкову.

Он побывал на месте, сфотографировал и направил обращения в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор. Об этом петрозаводчанин рассказал в соцсети. // фото Gaith Shalan/ unsplash.com