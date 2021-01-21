В Петрозаводске появилась парковка для собак

Любителей собак приглашают на специальную площадку для выгула и дрессировки.

Оборудованная площадка появилась в Приозерном парке на набережной Варкауса. Здесь есть игровая полоса препятствий. Установлена емкость для сбора экскрементов, а также своеобразная парковка для животных. Надписи сделаны на английском.

Есть беседка, урны, скамейки.

На площадке установлен стенд с правилами поведения. В частности, владельцев просят не оставлять питомцев без присмотра, приводить больных и агрессивных животных, а также слишком маленьких и хрупких собак, когда рядом гуляют с крупными животными. Владельцы питомцев должны быть трезвыми и к тому же должны убирать за своими питомцами.

Ранее информационный стенды с правилами поведения и выгула животных в парках появились в Лососинском парке, на территории Беличьего Острова, на Зеленой Тропе, в парке 50-летия Пионерской организации и парке Патриот на Древлянке. (фото пресс-центр администрации)