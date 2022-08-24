В Петрозаводске появилась еще одна комфортная территория

В Кукковском сквере подрядчику осталось провести последние штрихи – озеленить территорию. Все запланированные ремонтные работы по благоустройству территории уже завершены, рассказали в пресс-службе мэрии.

В сквере замостили брусчаткой пешеходные дорожки, оборудовали зону отдыха с цветником, полукруглыми скамейками и урнами. По просьбе местных жителей запланированную в сквере детскую площадку разместили ближе к жилым домам. Кроме того, на этой площадке и на территории сквера установлены три новые опоры освещения и дополнительные светильники на уже существующих фонарных столбах. В ближайшее время в сквере высадят три десятка деревьев – яблони, березы и рябины.

Стоит отметить, что появившаяся в социальных сетях информация о содержании в привезенном грунте костей неизвестного происхождения не подтвердилась. Фото: petrozavodsk-mo.ru.