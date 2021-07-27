27 июля 2021, 20:39
Экономика

В Петрозаводске построят новое предприятие за пять миллиардов рублей

Цифровую версию собрались возводить на территории Онежского судостроительного завода

По решению президента Владимира Путина на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске возведут новое предприятие. Это будет цифровая верфь, сообщили в пресс-службе губернатора.

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет подготовил проектную документацию, которая получила положительное заключение Главгосэкспертизы. С появлением нового предприятия ожидается увеличение производительной мощности завода в десять раз. На строительство планируют направить 5 миллиардов 200 миллионов рублей.

В этом году первый федеральный транш в размере 1 миллиарда 300 миллионов перечислят предприятию. (фото zemli-pro.ru)

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Метки: 
цифровая верфь
новости петрозаводска
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Владимир Путин
Строительство
Онежский судостроительно-судоремонтный завод