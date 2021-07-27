В Петрозаводске построят новое предприятие за пять миллиардов рублей

По решению президента Владимира Путина на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске возведут новое предприятие. Это будет цифровая верфь, сообщили в пресс-службе губернатора.

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет подготовил проектную документацию, которая получила положительное заключение Главгосэкспертизы. С появлением нового предприятия ожидается увеличение производительной мощности завода в десять раз. На строительство планируют направить 5 миллиардов 200 миллионов рублей.

В этом году первый федеральный транш в размере 1 миллиарда 300 миллионов перечислят предприятию. (фото zemli-pro.ru)