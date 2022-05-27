В Петрозаводске набирают команду волонтеров на Kareliatri-2022

В начале июля в Петрозаводске пройдут масштабные соревнования Kareliatri-2022. Сейчас организаторы состязаний собирают команду волонтеров. Добровольцам, которые хотят изнутри увидеть, что такое настоящий триатлон, хотят стать частью истории развития карельского триатлона и готовы попробовать себя в качестве спортивного волонтера на различных позициях, предлагают заполнить анкету.

Организаторы стартов гарантируют волонтерам питание, благодарственное письмо и сувениры.

Соревнования 2 июля, как ожидается, соберут более 1000 любителей триатлона. Для участников будут подготовлены беговой этап по набережной Онежского озера (10 км), велоэтап по центральным улицам города (40 км), плавательный этап в Онежском озере (1,5 км). Предположительно, к моменту соревнований вода в озере успеет прогреться до плюс 17 градусов. Участие в триатлон-стартах платное. (фото pixabay.com, 5598375)