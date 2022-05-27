На Донбассе планирует воссоздать футбольный клуб «Шахтер»

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о том, что в молодой республике планируют воссоздать футбольный клуб «Шахтер», сообщает РИА Новости. Он должен прийти на смену поменявшей прописку команды бизнесмена Рината Ахметова.

«Тот «Шахтер» - а он сейчас не «Шахтер», а «Шахтар» - поменял уже прописку. В том виде – он клуб одного из олигархов. То есть он то львовский был, то киевский. Сейчас их отовсюду прогоняют. И к Донецку команда не имеет никакого отношения», - сказал Пушилин.

Так как футбол в республике любят, необходимость в своей команде есть, а теперь еще есть и возможность.

«Настоящему «Шахтеру есть где играть, есть уже предложения от спонсоров. Надеюсь, что инициативу удастся претворить в жизнь в обозримом будущем», - отметил глава республики. Фото: fotokto.ru.