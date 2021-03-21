21 марта 2021, 15:17
Общество

В Петрозаводске круглосуточно убирают улицы и тротуары

Техника и мобильные бригады работают в разных районах столицы Карелии

Уборка снега и борьба с наледью ведутся в разных районах Петрозаводска, сообщает сайт городской администрации.

По информации городского оперативного штаба, в течение прошедших суток техника и мобильные бригады работали на Зареке, Голиковке, Кукковке и в других районах города.

Особое внимание уделялось тротуарам, участкам вблизи пешеходных переходов и остановкам маршрутных транспортных средств.

За качеством уборки следят специалисты комитета ЖКХ мэрии. В случае неудовлетворительного состояния городской инфраструктуры горожанам предлагают обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

Фото с сайта городской администрации

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Карелия
Петрозаводск
уборка улиц
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Кукковка
Голиковка
Зарека
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