21 марта 2021, 15:17
В Петрозаводске круглосуточно убирают улицы и тротуары
Техника и мобильные бригады работают в разных районах столицы Карелии
Уборка снега и борьба с наледью ведутся в разных районах Петрозаводска, сообщает сайт городской администрации.
По информации городского оперативного штаба, в течение прошедших суток техника и мобильные бригады работали на Зареке, Голиковке, Кукковке и в других районах города.
Особое внимание уделялось тротуарам, участкам вблизи пешеходных переходов и остановкам маршрутных транспортных средств.
За качеством уборки следят специалисты комитета ЖКХ мэрии. В случае неудовлетворительного состояния городской инфраструктуры горожанам предлагают обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.
Фото с сайта городской администрации