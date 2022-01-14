В Петрозаводске и районах Карелии временно отключат телевидение

На неделе с 17 по 23 января в ряде населенных пунктов Карелии пройдут временные отключения теле- и радиовещания. График опубликовал Радиотелевизионный передающий центр РК.

Так, 17 января телевидение и радио некоторое время будут отключены в Петрозаводске, Сортавале, а также в поселках Муезерский, Надвоицы, Пиндуши, Найстенъярви. 20 января с проблемами столкнутся жители поселка Сосновец. Полный график можно посмотреть по ссылке.

Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами, отметили в РТПЦ. Фото pixabay.com/Sammy-Sander