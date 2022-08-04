04 августа 2022, 16:46
В ПетрГУ конкурс на «Юриспруденцию» зашкаливает: 36 человек на место
Подробно о поступлении в Петрозаводский университет рассказал проректор по учебной работе Константин Тарасов
3 августа в ПетрГУ завершился основной этап приемной кампании 2022. В этом году в сравнении с прошлым бюджетных мест больше — все российские ВУЗы получили дополнительные места на определенные направления подготовки.
По целевым направлениям больше всего обучающихся среди будущих медиков - до 75 % бюджетных мест.
Будущие первокурсники карельского ВУЗа — ребята из разных регионов РФ, а также из Индии, Иордании, Китая, Африки, Латинской Америки.
Впервые прием документов проходил в молодежном иннопарке ПетрГУ, что позволило абитуриентам и их родителям чувствовать себя более комфортно.
Подробности в сюжете «Ники Плюс».