04 августа 2022, 16:46
Общество

В ПетрГУ конкурс на «Юриспруденцию» зашкаливает: 36 человек на место

Подробно о поступлении в Петрозаводский университет рассказал проректор по учебной работе Константин Тарасов

3 августа в ПетрГУ завершился основной этап приемной кампании 2022. В этом году в сравнении с прошлым бюджетных мест больше — все российские ВУЗы получили дополнительные места на определенные направления подготовки.

По целевым направлениям больше всего обучающихся среди будущих медиков - до 75 % бюджетных мест.

Будущие первокурсники карельского ВУЗа — ребята из разных регионов РФ, а также из Индии, Иордании, Китая, Африки, Латинской Америки.

Впервые прием документов проходил в молодежном иннопарке ПетрГУ, что позволило абитуриентам и их родителям чувствовать себя более комфортно.

Подробности в сюжете «Ники Плюс». 

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Метки: 
Петрозаводский университет
Приемная кампания 2022
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