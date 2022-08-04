Петрозаводчан научат создавать линогравюры

Для петрозаводчан, желающих не просто прикоснуться к искусству, а научиться самим создавать линогравюры, в Городском выставочном зале организуют мастер-класс «Резать-печатать». Проведет его 10 августа в 16:00 художник-педагог Майя Савчук. Рекомендуемый возраст участников – от 12 лет, продолжительность занятия – два часа.

«Эксперт расскажет о печатных техниках, отличиях между глубокой и высокой печатью, об их особенностях и истории. Участники попробуют сами вырезать линогравюру в двух цветах и отпечатать ее ручным способом. Тем, у кого уже есть идея для будущего произведения, предлагают принести с собой эскиз»,

- подсказали организаторы.

Все материалы для обучения участникам предоставят. Приобрести билеты можно только по ссылке. Доступна оплата по Пушкинской карте. Фото: petrozavodsk-mo.ru.