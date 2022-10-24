В Петербурге усилят меры безопасности

Меры безопасности в Санкт-Петербурге усилят, но привычный ритм жизни сохранится. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Представитель власти пояснил, что особый режим работы жизненно важных объектов введен в связи с соответствующим указом президента РФ.

«Взяты под особый контроль сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, объекты повышенной опасности. Вместе с тем дополнительные ограничения для жителей в настоящее время не вводятся»,

- цитирует Беглова «Фонтанка».

Санкт-Петербург вошел в перечень регионов, где вводится базовый уровень готовности. Власти усиливают меры по обеспечению безопасности, охране общественного порядка и защите населения.

Напомним, 19 октября президент Владимир Путин объявил о введении военного положения в четырех новых регионах - Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

В Центральном и Южном федеральных округах был введен режим повышенной готовности. В восьми регионах - на территориях Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей установлен режим среднего уровня реагирования. В остальных субъектах действует базовый уровень готовности, в том числе и для Карелии.

Пресс-секретарь главы РК Марина Кабатюк в беседе с РБК также заявила, что дополнительные ограничения в республике в настоящее время не вводятся. По ее словам, для выполнения указа президента, в республике будет скоординирована работа в рамках регионального штаба во взаимодействии с правоохранительными органами. (фото «Петрозаводск говорит»)