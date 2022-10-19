Путин ввел военное положение в четырех регионах России с 20 октября

Военное положение объявили в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сегодня на заседании Совета безопасности заявил президент Владимир Путин.

Глава государства подписал соответствующий указ. Его текст представлен на сайте Кремля. На какой срок вводится военное положение в четырех регионах, вошедших в состав России по итогам референдумов, не известно. Указ направлен на согласование в Совет федерации.

Согласно указу, военное положение вступит в силу с 20 октября. В течение трех дней с момента публикации документа правительство должно «представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение». (фото скриншот)