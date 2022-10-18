Названо количество долгожителей в России

В России живут 37 тысяч человек в возрасте старше 100 лет. Об этом рассказала главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева, ее слова приводит РИА Новости.

«У нас сейчас в России 34 миллиона людей старше 60 лет… Почти 7 миллионов людей старше 80 лет, более 700 тысяч - старше 90 и 37 тысяч - старше 100 лет», - рассказала Ткачева.

Врач отметила, что продолжительность жизни в стране растет, хоть пандемия и замедлила эти показатели. Фото: unsplash.com