Средний уровень реагирования введен в восьми регионах России

В приграничных с Украиной и новыми территориями России регионах вводится средний уровень реагирования. Это следует из указа президента Владимира Путина, пишет РИА Новости.

В частности, главы регионов будут иметь право принимать решение о временном отселении жителей в безопасные районы, следует из текста документа.

«Ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим (средний уровень реагирования), в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения. Высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов РФ реализуют также следующие меры... временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений», - говорится в тексте указа.

Напомним, ранее президент России объявил о введении с 20 октября военного положения в четырех новых регионах страны. Фото ria.ru