В Петербурге при ремонтных работах обнаружены человеческие останки

В Следственном комитете Санкт-Петербурга готовятся возбудить уголовное дело по факту найденных в Красносельском районе города человеческих останков. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Череп с дыркой в области темени нашли в ходе ремонта трубы у дома №8 по Средней Подьяческой улице. Если более точно, то его нашла собака, которая привела к нему хозяина. Выехавшая на место оперативно-следственная группа предположила, что находка может быть частью анатомического пособия.

Судмедэксперты выяснили, что череп человеческий. Предположительно умерший был бездомным и не занимался своим здоровьем. Это определили по семи сохранившимся зубам. Установить причину смерти пока не удалось. Визуально не выявлено повреждений шейных позвонков, которые указывали бы, что голова была отпилена или отрублена. Но уже точно известно, что останки столетней давности. Пол человека также пока не установили. // фото: freepik.