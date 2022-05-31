В первый день лета воздух в Карелии прогреется до плюс 23

Завтра, 1 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем +19, +21°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью кратковременные дожди, местами сильные, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12°C, местами +1,+3°C, днем +18, +23°C, местами у водоемов +12,+17°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +17, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +15, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +13, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: pixabay.com/Lee_seonghak