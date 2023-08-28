28 августа 2023, 18:05
Общество

В первые классы пойдут 3800 юных жителей Петрозаводска

В этом году в столице Карелии количество школьников выросло на тысячу человек

В этом году в первые классы в Петрозаводске пойдут 3800 детей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

В городе откроются 136 первых классов, из них 11 - для детей с ограниченными возможностями. Родители 17 юных жителей Петрозаводска уведомили управление образования о выборе семейной формы обучения.

Всего в этом году в школах карельской столицы будут учиться 34 600 детей. Это почти на тысячу больше, чем в прошлом году. // Фото: unsplash.com / Feliphe Schiarolli

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
Школа
новый учебный год
Мэрия
новости петрозаводска