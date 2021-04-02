В парламент Карелии внесен законопроект о детях войны

Депутаты фракции «Единая Россия» внесли в Законодательное Собрание Карелии проект закона, устанавливающий особый статус и меры поддержки для новой льготной категории - детей войны.

Законопроектом предлагается закрепить статус «дети войны» и меры поддержки для жителей республики, которые родились в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. В Карелии насчитывается почти 33 тыс. человек, относящихся к данной категории.

На реализацию законопроекта из бюджета Карелии потребуется порядка 12 млн рублей.

Как считает руководитель фракции «Единая Россия», депутат Леонид Лиминчук, законопроект поможет восстановить историческую справедливость в отношении граждан, которые во время Великой Отечественной войны были детьми и лишились детства в полноценном понимании этого слова.

«Нам необходимо вернуть часть социальной справедливости и оказать усиленные знаки внимания этим людям. Конечно, это наше старшее поколение, которое своим трудом построило каркас для нашей страны, в которой мы сейчас живем. Преемственность поколений переходит на наши плечи, мы оказываем друг другу помощь. Также принятие данного законопроекта будет способствовать уменьшению роли фальсификаторов истории, которые пытаются заретушировать тот подвиг, который был совершен гражданами. Все члены партии «Единая Россия» примут активное участие в реализации данного законопроекта»

- прокомментировал Леонид Лиминчук.

По словам первого вице-спикера Законодательного Собрания Карелии Ольги Шмаеник, несмотря на то, что бюджет этого года непростой, закон о детях войны должен быть принят.

«Уже сейчас в парламент поступают предложения закрепить детей войны за конкретным лечебным учреждением или дать право на внеочередное заселение в специализированные дома для пожилых людей. Уверена, что будут и другие предложения. Будем учитывать их в работе над законом»

- уточнила парламентарий.

Депутат Марина Гуменникова отметила, что законопроект о детях войны всегда значился в повестке депутатов VI созыва. Работа над ним не прекращалась.

«Дети войны - это люди, не познавшие все радости детства, и наравне со взрослыми приняли все горести военного времени. Многие потеряли своих родных и близких, несли тяжелую трудовую вахту. Законодательное признание статуса дети войны, это не просто формальность - это дань уважения и безмерная благодарность этим людям за их вклад в победу и восстановление страны. Работа над совершенствованием данного закона не завершается, а продолжится в части расширения мер государственной поддержки»

- прокомментировала депутат Марина Гуменникова.

Законопроект будет рассмотрен на заседании парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике 6 апреля.