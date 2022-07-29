В ОЖД назвали основные причины ЧП на железной дороге

В Карелии с начала года произошло четыре ЧП на железной дороге, два человека погибли.

Только в июле в происшествиях на железной дороге травмы получили трое, в том числе один ребенок (один человек погиб). Инциденты произошли на станциях Петрозаводск, Хелюля и перегонах Сортавала -Хелюля, Шуйская – Блок/Пост 417 км.

«Основными причинами получения травм остаются: хождение по железнодорожным путям в неположенных местах, пересечение железной дороги в наушниках, капюшоне, отвлечение внимания на телефон», - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В прошлом году за аналогичный период было зафиксировано три инцидента на железнодорожных станциях Идель, Сортавала, Кондопога. (фото unsplash.com, Johannes Plenio)