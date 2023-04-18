18 апреля 2023, 10:26
В отдаленном районе Петрозаводска изменится схема движения транспорта
Ограничения связаны с работами по подключению к центральному водоснабжению
С 10 мая в Соломенном изменится схема движения транспорта, предупредили в администрации Петрозаводска.
На Дачной улице будут проводить работы по подключению к централизованному водоснабжению дома №14. На время работ движение по части Дачной улицы закроют. Ограничение коснется участка от Гористой улицы до Соломенской. В местах работ установят информационные щиты со схемами объезда.