В Олонецком районе обнаружено несколько несанкционированных свалок

На сельскохозяйственном участке земли в районе деревни Рыпушкалицы Олонецкого района сотрудником регионального управления Россельхознадзора были обнаружены несколько несанкционированных свалок, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе осмотра на участке были выявлены четыре несанкционированных свалки, расположенных вдоль внутрихозяйственных дорог. Площадь их составила 18, 55, 30 и 45 кв. м»,

- говорится в сообщении.

Согласно закону, собственник или арендатор угодий обязаны расчищать земли от подобного захламления. Сотрудники управления обратились к ответственным за порядок лицам – сельскохозяйственному предприятию – принять меры по устранению несанкционированных свалок. Фото: ursn10.ru.