16 сентября 2022, 10:45
В Олонецком районе обнаружено несколько несанкционированных свалок
Общая площадь стихийных помоек составляет почти 150 квадратных метров
На сельскохозяйственном участке земли в районе деревни Рыпушкалицы Олонецкого района сотрудником регионального управления Россельхознадзора были обнаружены несколько несанкционированных свалок, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе осмотра на участке были выявлены четыре несанкционированных свалки, расположенных вдоль внутрихозяйственных дорог. Площадь их составила 18, 55, 30 и 45 кв. м»,
- говорится в сообщении.
Согласно закону, собственник или арендатор угодий обязаны расчищать земли от подобного захламления. Сотрудники управления обратились к ответственным за порядок лицам – сельскохозяйственному предприятию – принять меры по устранению несанкционированных свалок. Фото: ursn10.ru.