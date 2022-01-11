В Олонце подросток угнал «Жигули»

Полицейские заподозрили подростка в угоне отечественной легковушки в Олонце. 30-летний владелец «Жигулей» заявил в полицию о пропаже машины, которая стояла во дворе. В МВД возбудили уголовное дело об угоне.

По версии полицейских, подросток забрался в «семерку» ночью и попытался завести машину, но попытка не удалась. Тогда он попросил прохожих помочь толкать машину. Но и тогда двигатель не запустился. В итоге подросток бросил ВАЗ и скрылся. Стражи порядка вернули автомобиль владельцу. (фото pixabay.com, Viki_B)