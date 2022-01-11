На пешеходном переходе в Сегеже автомобилист сбил женщину

ДТП с участием пешехода случилось в Сегеже в первый рабочий день после праздничных выходных. В Госавтоинспекции Карелии сообщили, что пострадала женщина.

Это произошло в 12:06 в понедельник, 10 января, напротив дома № 12 на улице Антикайнена. По пешеходному переходу шла 38-летняя сегежанка, она переходила дорогу.

В этот момент женщину сбил 42-летний водитель на Nissan Almera. Пострадавшей пришлось оказывать медицинскую помощь. // Фото: источник