Жилой дом сгорел в Прионежском районе

10 января в 19:11на пульт Единой службы спасения-01 Прионежского района поступило сообщение о пожаре в деревне Другая река. На улице Сосновая горел двухквартирный жилой дом.

Пожарным из поселков Шелтозеро и Деревянное пришлось преодолеть значительное расстояние, чтобы добраться до места ЧП.

До их приезда люди самостоятельно покинули горящий деревянный дом. Жители деревни, сообща, успели спасти часть имущества одного из жильцов. Чтобы справиться с огнем, пожарным пришлось возить воду из водоема, расположенного в пяти километрах от места ЧП.

Специалисты устанавливают причину пожара. (фото pixabay.com, kummod)