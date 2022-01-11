На пожаре в Карелии сегодня погиб человек

На пожаре в жилом доме в поселке Харлу Питкярантского района погиб человек. Об этом рассказали очевидцы огненного ЧП.

Как мы писали ранее, 11 января в 03:08 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на главном шоссе. К приезду спасателей дом был охвачен огнем. На помощь коллегам к месту ЧП прибыли пожарные из поселка Хийденсельга. Общими усилиями пожарным удалось справиться с огнем, в 07:05 пожар был ликвидирован.

По словам очевидцев, в огне мог погибнуть хозяин дома. Проверку проводят пожарные специалисты и сотрудники правоохранительных органов. (фото pixabay.com, Pexels)