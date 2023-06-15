В одной из школ Петрозаводска наберут семь первых классов

В новом учебном году в школе №55 Петрозаводска наберут семь первых классов, а не пять, как планировалось изначально. Об этом сообщает мэрия карельской столицы.

По данным администрации, такое решение принято из-за высокой потребности в этом на Древлянке. Школа №55 ищет ресурсы для создания новых кабинетов. Также дополнительный первый класс появится и в школе №46.

Мэрия Петрозаводска попросила горожан как можно скорее определиться с выбором учебного заведения для своих детей и принести оригиналы документов. // Фото: freepik.com