В одном из городов Карелии уже начали готовиться к Новому году

Чуть больше месяца остается до любимого россиянами праздника. Некоторые карельские города уже начали подготовку.

В Костомукше на городской площади начали собирать праздничную ель. Об этом рассказали в сообществе «Карельский окатыш». Работы начали накануне, метель не помешала.

На площади в городе горняков также установят красивые светодиодные фигуры. // фото vk.com/severstal_ko