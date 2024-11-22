22 ноября 2024, 14:47
Соцсети

В одном из городов Карелии уже начали готовиться к Новому году

В Костомукше на городской площади собирают праздничную ель

Чуть больше месяца остается до любимого россиянами праздника. Некоторые карельские города уже начали подготовку.

В Костомукше на городской площади начали собирать праздничную ель. Об этом рассказали в сообществе «Карельский окатыш». Работы начали накануне, метель не помешала.

На площади в городе горняков также установят красивые светодиодные фигуры. // фото vk.com/severstal_ko

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Метки: 
новый год
ель
новости Карелии
Костомукша