22 ноября 2024, 14:47
В одном из городов Карелии уже начали готовиться к Новому году
В Костомукше на городской площади собирают праздничную ель
Чуть больше месяца остается до любимого россиянами праздника. Некоторые карельские города уже начали подготовку.
В Костомукше на городской площади начали собирать праздничную ель. Об этом рассказали в сообществе «Карельский окатыш». Работы начали накануне, метель не помешала.
На площади в городе горняков также установят красивые светодиодные фигуры. // фото vk.com/severstal_ko