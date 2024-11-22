22 ноября 2024, 14:38
Теплой и непромокаемой обувью просят поделиться с нуждающимися
Петрозаводчан попросии пересмотреть в шкафу коробки с обувью и поделиться ненужной зимней
Петрозаводчане могут помочь согреться нуждающимся. Социальный центр «Попечение» обратился к неравнодушным с просьбой поделиться сезонной мужской и женской обувью.
Петрозаводчанам предлагают пересмотреть коробки с обувью в шкафу, возможно, там найдется то, что носить уже не захочется, но пригодится окружающим.
В центр поступает много обращений, нужна непромокаемая и теплая обувь. Принести вещевую помощь можно на Вольную. 1, с 10:00 до 13:00 в любой день. // фото unsplash.com/ Arūnas Naujokas