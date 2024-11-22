Теплой и непромокаемой обувью просят поделиться с нуждающимися

Петрозаводчане могут помочь согреться нуждающимся. Социальный центр «Попечение» обратился к неравнодушным с просьбой поделиться сезонной мужской и женской обувью.

Петрозаводчанам предлагают пересмотреть коробки с обувью в шкафу, возможно, там найдется то, что носить уже не захочется, но пригодится окружающим.

В центр поступает много обращений, нужна непромокаемая и теплая обувь. Принести вещевую помощь можно на Вольную. 1, с 10:00 до 13:00 в любой день. // фото unsplash.com/ Arūnas Naujokas