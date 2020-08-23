В один день в Ильинском сотрудники ДПС поймали двух пьяных водителей

Два пьяных водителя задержаны сотрудниками ДПС в поселке Ильинский в минувшую субботу, 22 августа, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В поселке Ильинский Олонецкого района 38-летний мужчина пьяный и без прав управлял скутером. Инспекторы отстранили от управления нарушителя. Мужчине может грозить административный штраф или административный арест, суд определит ему меру наказания.

В тот же день и в том же поселке 28-летний водитель, имеющий признаки опьянения, был отстранен от управления автомобилем ВАЗ-2114. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Однако от лишения водительских прав его это не спасет, и штраф 30000 рублей тоже придется заплатить.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к трезвости за рулем! Пьяный водитель представляет реальную угрозу для безопасности дорожного движения. Не оставляйте шанса нарушителям, если располагаете сведениями о подобных нарушениях, незамедлительно сообщайте в полицию – 102 или 112 – спасите жизнь.