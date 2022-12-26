В новогоднюю ночь в Петрозаводске будет идти дождь

Стал известен предварительный прогноз погоды в Петрозаводске на новогоднюю ночь. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

Согласно данным источника, в новогоднюю ночь в столице республики ожидается плюсовая температура - 0+2 градуса. Будет дуть порывистый южный ветер.

В новогоднюю ночь в Петрозаводске прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. // Фото: unsplash.com