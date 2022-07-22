В некоторых районах города отключат электричество

В ночь с 23 на 24 июля – с 22 до 8 часов произойдет отключение электричества в части домов в центре Петрозаводска, а также в Октябрьском и Первомайском районах. Подачу электроэнергии временно ограничат на улицах Шотмана, Заводской, Кирова, Андропова, Куйбышева, Ленинградской, проспектах Первомайского, Октябрьского, Ленина, Карла Маркса и набережной Варкауса.

Обращаем внимание жителей домов в указанных районах и организации, работающие в круглосуточном режиме, на необходимость заблаговременно подготовиться к планируемым отключениям.





Кроме того, в связи с приостановкой электроснабжения 23 и 24 июля изменится время работы троллейбусов. В субботу последние машины вернутся в депо в 21.00. В воскресенье троллейбусы выйдут на свои маршруты с конечных станций в 10.30.





Также на время работ возможны частичные отключения водоснабжения, особенно в многоквартирных домах с собственными насосными станциями в районах вышеуказанных улиц.



Неудобства связаны с работами на сетях. Для повышения надежности электроснабжения города энергетики заменят грозозащитный трос на двух линиях электропередачи «Петрозаводская ТЭЦ – Петрозаводск». Это должно защитить ЛЭП от прямых ударов молнии.



Безопасное проведение таких работ невозможно без отключения электроснабжения. Чтобы сократить неудобства для потребителей выполнять их будут в ночное время.



Для горожан работает бесплатный круглосуточный телефон «горячей линии» 8-800-220-0-220.