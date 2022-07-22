Именинникам предлагают давать выходной

Сократить рабочий день или давать выходной сотрудникам-именинникам предложил депутат Госдумы Олег Матвейчев. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT, сообщает информационное агентство.

Как отметил парламентарий, в соответствии с Трудовым кодексом России продолжительность рабочей смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. В то же время законодательство не предусматривает подобной льготы в случае дня рождения, на подготовку к празднованию которого обычно требуется дополнительное время.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части установления сокращенного на один час рабочего дня или смены», -

говорится в обращении. Фото: pxhere.