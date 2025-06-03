В национальном районе Карелии высадили клены в память о погибших

В парке Победы на берегу реки Шуя жители поселка Матросы посадили клены в память о погибших бойцах спецоперации Михаиле Сергеевиче Колье и Владимире Николаевиче Родионове.

«В акции приняли участие родственники бойцов, библиотекарь, директор школы. После посадки мы провели митинг»,

— рассказал глава Матросского сельского поселения Олег Коренной.

Традиция посадки деревьев в честь погибших воинов родилась после Великой Отечественной войны. Это был душевный порыв тех, кто потерял самых дорогих людей и стремился сохранить память о них.