03 июня 2025, 07:30
В национальном районе Карелии высадили клены в память о погибших
В Пряжинском районе активисты высадили с семьями участников спецоперации памятные деревья
Фото: сообщество «Администрация Матросского сельского поселения»
В парке Победы на берегу реки Шуя жители поселка Матросы посадили клены в память о погибших бойцах спецоперации Михаиле Сергеевиче Колье и Владимире Николаевиче Родионове.
«В акции приняли участие родственники бойцов, библиотекарь, директор школы. После посадки мы провели митинг»,
— рассказал глава Матросского сельского поселения Олег Коренной.
Традиция посадки деревьев в честь погибших воинов родилась после Великой Отечественной войны. Это был душевный порыв тех, кто потерял самых дорогих людей и стремился сохранить память о них.