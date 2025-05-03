В Муезерском районе потушили частную баню

В частной бане в поселке Ледмозеро начался пожар в 14:49. На место происшествия немедленно отправились пожарные, об этом сообщает пресс-служба Госкомитета Карелии по безопасности.

Для тушения пожара привлекли 2 АЦ и 6 человек личного состава. Возгорание устранили в 15:35. Проводится разборка и проливка конструкций.

В пресс-службе также отметили, что пострадавших нет. © «Петрозаводск говорит»