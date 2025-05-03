03 мая 2025, 17:50
Общество

В Муезерском районе потушили частную баню

Баня загорелась в поселке Ледмозеро
горевшая баня в Ледмозеро
Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

В частной бане в поселке Ледмозеро начался пожар в 14:49. На место происшествия немедленно отправились пожарные, об этом сообщает пресс-служба Госкомитета Карелии по безопасности. 

Для тушения пожара привлекли 2 АЦ и 6 человек личного состава. Возгорание устранили в 15:35. Проводится разборка и проливка конструкций. 

В пресс-службе также отметили, что пострадавших нет. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Карелия
Муезерский район
Ледмозеро
поселок Ледмозеро
пожар
баня
возгорание
Пожарные