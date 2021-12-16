16 декабря 2021, 16:53
В Муезерском районе обворовали бывшую пекарню
Под подозрением в краже металлических конструкций оказались двое мужчин
Неизвестные похитили из здания бывшей пекарни в Муезерском районе металлические конструкции и инвентарь. Ущерб превысил 4 200 рублей, рассказали в пресс-центре МВД.
Оперативники выяснили, что местные жители 43 и 56 лет проникли в помещение и похитили имущество. Металлическую миксерную чашу и части стеллажей вывезли на санках и сбыли, выручив около 2 000 рублей.
Деньги подозреваемы пропили. Оперативники установили, куда сдали похищенное мужчины, и изъяли. По факту кражи возбудили уголовное дело. (фото pixabay.com, ar130405)