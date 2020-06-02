В Минздраве рассказали, как распознать коронавирус у детей

У зараженных Covid-19 детей наблюдаются особые симптомы заболевания. Об этом со ссылкой на Минздрав РФ сообщает РИА Новости.

Так, при коронавирусе у детей до трех лет появляются боль в горле, заложенность носа, боль в животе, диарея, а также субфебрильная температура (до 38 градусов).

Как отметили в Минздраве, дети до 3 лет болеют меньше всего, заболевание протекает у них в легкой форме. Однако, если температура тела поднялась до 38,5 градуса и появился кашель - это повод обратиться к врачу.